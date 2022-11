Il partito storico Democrazia Cristiana torna ad avere una rappresentanza in Basilicata: Nicola Scavone è il nuovo commissario

Lo scudo-crociato storico, del segretario nazionale Franco De Simoni, su proposta della Vice Segretaria nazionale per il Sud, Sabina Scaravaggi, e il Commissario Regionale Campania, Giancarlo Gherardelli, ha nominato Nicola Scavone Commissario per la Regione Basilicata. Alla presenza già in altre regioni della penisola si unisce anche la Basilicata per la ricostruzione di un tessuto sociale organizzativo capillare. Nelle prossime settimane Nicola Scavone, su mandato della Direzione nazionale, diventerà coordinatore della Basilicata. Nicola Scavone, che da anni è impegnato per la riorganizzazione di quello che fu il partito “simbolo dell’Italia” della ricostruzione e dell’orgoglio tricolore, ha ribadito che la sua attività in Basilicata sarà “tutta rivolta alla individuazione e costituzione di una classe dirigente nuova e preparata”. “C’è bisogno di una nuova forza per rendere più moderno ed efficiente il nostro Paese e, ancora di più la nostra amata e troppo spesso bistrattata Basilicata”, ha aggiunto Scavone. “La Democrazia Cristiana storica è pronta ad affrontare le sfide elettorali che a breve interesseranno la nostra regione con l’unico scopo di far tornare la nostra terra rappresentata e governata da dirigenti in grado di fare scelte vincenti per tutti i lucani”, ha detto Scavone.