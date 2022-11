Ok dalla seconda Commissione di Via Verrastro al disegno di legge sul bilancio di previsione dell'Egrib

La seconda commissione del Consiglio regionale della Basilicata, ha approvato a maggioranza il disegno di legge sul bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 dell'Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (Egrib)". Le entrate correnti sono pari a complessivi 1,9 milioni di euro, di cui 1 milione stanziato dalla Regione Basilicata, 700mila euro da Acquedotto lucano, mentre 40mila euro sono relativi alle entrate per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura e 70mila al finanziamento del bando alle famiglie disagiate. Le entrate in conto capitale ammontano complessivamente ad euro 111 milioni, di cui 62 milioni gestiti dalla Regione Basilicata per l'efficientamento del servizio idrico e 48,9 milioni sono fondi ministeriali - per le infrastrutture e la mobilità sostenibili.