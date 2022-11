Primo Consiglio regionale dopo la bufera giudiziaria con Piro in aula che attacca Forza Italia: «È caduta in un silenzio tombale»

"Essere qui oggi mi provoca grande emozioni. La mia vicenda ha caratteristiche incredibili. Ho immediatamente comunicato al mio legale di volermi dimettere. Ad oggi 4 novembre, però, sono successe cose rilevanti. Non ricadendo nella Legge Severino il ritiro delle dimissioni per me è un atto dovuto per i cittadini che mi hanno votato. Sono deluso da chi ha preso le distanze da me senza avere neppure letto gli atti. Come disse Pittella nel caso delle sue vicende giudiziarie: è una ruota che gira. Forza Italia è caduta in un silenzio tombale, ringrazio il senatore di Forza Italia Franco Silvestro per il sostegno quotidiano". Sono le prime parole in consiglio regionale del consigliere Francesco Piro dopo la vicenda giudiziaria in cui è rimasto coinvolto.