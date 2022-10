Bolognetti raggiunge Pittella ed entra in Azione, il benvenuto del segretario Pessolano

“Diamo il benvenuto in Azione a Maurizio Bolognetti, leader dei Radicali lucani e protagonista delle più importanti battaglie a favore dei diritti e della libertà, valori nei quali ci riconosciamo e sui quali fondiamo la nostra identità politica”. Così commenta il segretario regionale Donato Pessolano. “Sono sicuro che Maurizio – continua Pessolano – darà il suo straordinario contributo di idee e passione politica che lo hanno sempre contraddistinto e che lo raccontano come uomo di grandi battaglie in difesa della democrazia”. “Il nostro appello – conclude Pessolano – alla costruzione del “Polo della Responsabilità” aperto ai riformisti lucani, sta riscontrando numerose adesioni a riprova del fatto che c’è voglia di buona Politica e di contribuire alla co-progettazione di un programma di governo per la Basilicata di domani che superi definitivamente il fallimento della destra di Bardi e che sta letteralmente mortificando la nostra Regione e le sue migliori energie”.