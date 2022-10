Riaprono le iscrizioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche con continuità produttiva da almeno 100 anni

Riaprono le iscrizioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche, istituito nel 2011 da Unioncamere in collaborazione con le Camere di Commercio e con il coordinamento scientifico del Centro per la cultura d’impresa, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Lo scopo dell’iniziativa è premiare le imprese storiche che hanno saputo trasmettere alle generazioni successive il loro inestimabile patrimonio di competenze e conoscenze, nonché i valori fondanti del “fare impresa”. Il Registro coinvolge tutte le aziende, di qualsiasi forma giuridica, operanti in tutti i settori economici, iscritte al Registro Imprese con una continuità di attività nello stesso settore merceologico da almeno 100 anni.

Ad oggi sono oltre 2.450 le aziende italiane che possono fregiarsi di un’attività secolare, documentate nel Registro, tra cui 9 lucane. Quella più longeva, in regione, dai dati censiti, è il bar pasticceria gelateria Rendez Vous di Rionero in Vulture, con data dichiarata di avvio attività nel 1850, grazie a Michele Libutti che aprì la sua pasticceria realizzando dolci con mandorle, miele, farina e vino cotto, tutti lavorati a mano. L’attività comprendeva la caffetteria e, nella stagione estiva, la produzione di gelati, sorbetti e granite prodotti con la neve, conservata durante l’inverno in appositi depositi ricoperti di paglia, con l’aggiunta di succhi di frutta o spezie per dare più gusto.

Le adesioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche potranno essere accettate fino al 31 maggio 2023, per valorizzare tutte le imprese che abbiano già compiuto 100 anni al 31 dicembre 2021 o li compiranno al 31 dicembre 2022. Le imprese iscritte nel Registro ricevono dalle Camere di Commercio l’attestato di iscrizione e si possono insignire dello speciale marchio “Impresa storica d’Italia”.

Per il regolamento, si può consultare il bando promosso da Unioncamere

https://www.unioncamere.gov.it/registro-imprese-storiche-edizione-2022