Musumeci, ministro per il Sud e per il Mare: celebre il braccio di ferro con Speranza per il green pass sullo Stretto

Presidente della Provincia di Catania eletto con il Msi nel 1994, resta alla guida dell'ente per due mandati. Pochi mesi dopo diventa anche europarlamentare ed è rieletto nelle due successive tornate Europee del 1999 e del 2004. È stato anche coordinatore regionale di Alleanza Nazionale, partito che lascia nel 2005 in polemica con Gianfranco Fini. Sottosegretario di Stato alle Politiche del Lavoro nel quarto governo Berlusconi nel 2011

Lo scorso gennaio il governatore siciliano Musumeci è stato protagonista di un braccio di ferro con il ministro della Salute Speranza e il governo dei migliori per la mobilità da e verso la Sicilia: per attraversare lo Stretto di Messina era infatti necessario il green pass rafforzato, il super Qr code, paralizzando la Regione e comprimendo il principio di continuità territoriale. La stortura tutta italiana riguardava anche le altre isole maggiori. Green pass che è sempre il caso di ribadire non ha creato luoghi sicuri tra persone non contagiose, uno strumento totalmente inefficace

Di seguito le principali tappe della vicenda

CLICCA QUI

Il Super green pass alla prova dello Stretto di Messina. Musumeci avverte il governo: «A rischio il principio di continuità territoriale tra Regione Sicilia e Stato italiano»

La super carta verde affonda sullo Stretto di Messina. Il governatore Musumeci scrive a Speranza e annuncia per oggi «provvedimenti straordinari»

Mobilità da e per le isole. Miccichè ironizza sulle storture del governo dei migliori: «Il Covid sta colpendo più il cervello»

Mobilità da e per le isole. La battaglia contro il Super green pass culmina con le dimissioni del sindaco di Messina

Mobilità da e per le isole. Musumeci esautora Speranza e riapre lo Stretto di Messina ai non vaccinati: «Ingiustizia finita»

Mobilità da e per le isole. I governatori scaricano Speranza: Occhiuto segue Musumeci e apre lo Stretto ai non vaccinati dal fronte calabrese. Attesa per oggi la decisione di Solinas

Il caso che ha fatto discutere

Mobilità da e per le isole. Deve operarsi a Roma per un tumore: imbarco negato a Olbia con prima dose e tampone negativo ad una donna invalida