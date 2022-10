Manina di Renzi nell'elezione di La Russa? La Regina (Pd) contro l'ex premier: "Mi definì antisemita"

"Matteo Renzi mi definì antisemita. Silvio Berlusconi rivela che il Terzo Polo ha votato per Ignazio La Russa Presidente del Senato. Uno che dentro casa ha i busti del Duce, che fieramente ha ostentato saluti romani e che fino a ieri non riconosceva il 25 aprile. Dopo la straordinaria relazione di Liliana Segre, la prima pagina di questa Legislatura è nera. Una maggioranza già spaccata che cerca nuovi alleati, e li trova.", così in un post su Facebook Raffaele La Regina ripercorrendo l'agosto turbolento e gli attacchi subiti dal senatore di Rignano, che pare abbia sostenuto l'elezione di La Russa a seconda carica dello Stato.