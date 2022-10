L'inchiesta sulla Sanità lucana: dal gip per l'interrogatorio Cupparo, Leone e Maria Di Lascio

Si completano oggi gli interrogatori di garanzia degli indagati, sottoposti a misure cautelari, nell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sulla sanità e su presunti reati contro la pubblica amministrazione. Ieri i pm hanno sentito in carcere l'ex capogruppo di Forza Italia, Francesco Piro, che si è dimesso dalla carica di consigliere regionale venerdì, giorno in cui è stato arrestato. Questa mattina in Tribunale sono stati interrogati l'ex assessore alla sanità e attuale consigliere regionale Rocco Leone (ex Forza Italia, ora Fratelli d'Italia) raggiunto da obbligo di dimora a Policoro in provincia di Matera, l'assessore alle politiche agricole Francesco Cupparo (Forza Italia) sottoposto a obbligo di dimora a Francavilla in Sinni in provincia di Potenza e la sindaca di Lagonegro Maria Di Lascio (Forza Italia), agli arresti domiciliari per presunti reati commessi durante le campagne elettorali per le Comunali e per le Politiche per ottenere voti. In tutti i casi le difese hanno chiesto la revoca delle misure. L'ultimo indagato da interrogare è Enrico Spera, direttore generale dell'azienda ospedaliera regionale ''San Carlo'' di Potenza, che ha ricevuto un divieto di dimora a Potenza ed è stato interdetto per 12 mesi dalle funzioni pubbliche.