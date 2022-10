«Niente avviso di garanzia, querelo». Pittella non si tiene le indiscrezioni sull'inchiesta

“Ho dato mandato ai miei legali di procedere con una querela per diffamazione nei confronti de “Il Quotidiano del Sud” che nell’edizione di oggi mi riporta - con una mia foto al di sotto di uno squallido riferimento nel titolo dell’articolo - tra gli indagati per i fatti di cui all’operazione del 7 ottobre scorso. Nessuna informativa di garanzia è giunta al mio indirizzo, né sono a conoscenza delle ricostruzioni fatte dal giornale che pure sarebbe impropriamente in possesso di documenti a me sconosciuti. Pertanto, prendo le distanze da questo modo becero e indecoroso modo di fare giornalismo che, nell’occuparsi di cronaca con riferimento a fatti che riguardano l’attuale governo regionale, ingiustamente mi coinvolge e mi infanga. Nelle prossime ore valuterò con i legali ulteriori azioni da intraprendere per tutelare la mia onorabilità.” Lo dichiara il consigliere regionale, Marcello Pittella.