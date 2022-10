Le spericolate operazioni di Piro per le elezioni a Lagonegro: parente candidato per un distacco al Dipartimento salute della Regione Basilicata

Una candidatura per un parente a Lagonegro, a sostegno di Maria Di Lascio, in cambio di un distacco al Dipartimento salute della Regione Basilicata. L'operazione l'avrebbe messa in campo l'ex capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Francesco Piro, «al fine di assicurarsi sia la candidatura di Giovanni Castelluccio, congiunto di Nicola, all interno della lista Insieme con Maria di Lascio per le elezioni comunali che il relativo bacino di voti di cui lo stesso risultava portatore e che conseguentemente si impegnava a mettere a disposizione in concorso morale e materiale nonché previo concerto con Rocco Leone, Giuseppe Spera e Maria Di Lascio, abusando dei poteri e delle qualità derivanti dalle rivestite funzioni pubbliche dei correi consigliere ed assessore regionale e commissario straordinario del San Carlo di Potenza, induceva Nicola Castelluccio, consapevole del pubblico potere dagli stessi esercitato e della sua connessa forza persuasiva a promettere il citato bacino di voti in cambio del distacco temporaneo di Castelluccio presso il Dipartimento della salute della Regione Basilicata». È quanto emerge dall'inchiesta sulla Sanità condotta dalla Procura antimafia di Potenza.