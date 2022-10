L'inchiesta sulla sanità: lunedì il gip in carcere da Piro. Al suo posto in consiglio entra Megale

Rispondere alle domande del gip o avvalersi della facoltà di non rispondere: sono ore di attesa per le decisioni sulla strategia difensiva di Francesco Piro, l'ormai ex capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale, al centro dell'inchiesta sulla sanità che ha portato bufera sulla politica lucana. Quello di Piro - lunedì 10 ottobre, alle ore 10.30, nel carcere di POTENZA - sarà il primo interrogatorio di garanzia dell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo. Dopo Piro - che ieri ha fatto protocollare dall'avvocato Sergio Lapenna le sue dimissioni da consigliere regionale - toccherà a Maria Di Lascio, sindaco di Lagonegro (POTENZA), da ieri agli arresti domiciliari e sospesa. Poi gli altri indagati sottoposti a misura cautelare: l'assessore lucano all'agricoltura, Francesco Cupparo (Forza Italia), a cui è stato notificato l'obbligo di dimora a Francavilla in Sinni (POTENZA). Provvedimento analogo, a Policoro (Matera), per l'ex assessore alla sanità, Rocco Leone (attuale consigliere di Fratelli d'Italia). Martedì 11 ottobre, invece - a meno di rinvii - tornerà a riunirsi il Consiglio regionale. Al posto di Piro è destinata a entrare nell'assemblea di viale Verrastro la forzista Gabriella Megale, il cui nome, in passato, è stato più volte anche accostato a un posto in Giunta. In attesa dei provvedimenti di sospensione per Cupparo e Leone, il presidente della Regione, Vito Bardi, tra le decine di indagati dell'inchiesta, ha confermato anche oggi la sua ferma volontà di andare avanti. Tuttavia il centrodestra - senza alcuna dichiarazione ufficiale - si sta interrogando sul futuro della legislatura, cominciata nella primavera del 2019 e quindi ora arrivata a circa un anno e mezzo dalla conclusione naturale. Nei mesi scorsi diverse sono state le "fibrillazioni" nella maggioranza, ma al momento delle votazioni, il centrodestra, nonostante numeri ristretti, ne è uscito sempre vincente. Dalle opposizioni, con toni, in verità, diversi, si chiede a Bardi un passo indietro e il ritorno alle urne, inevitabile in caso di dimissioni del governatore. "La maggioranza è allo sbando", sottolinea il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Enzo Amendola (Pd), eletto in Basilicata alla Camera. Nel frattempo, due degli indagati, Ernesto Esposito, sub-commissario del governo per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, indagato in riferimento al passato ruolo di dirigente della Regione Basilicata, e l'assessore lucano alle sanità, Francesco Fanelli (Lega), hanno ribadito fiducia nella magistratura, dicendosi sicuri della loro estraneità ai fatti contestati dai magistrati potentini.