A Potenza il Supplier day 2022 di Total Energies: in Basilicata arriva il Content Local Manager

"Le imprese lucane, così come i tecnici e i professionisti, saranno messe nelle condizioni di avere tutte le informazioni sulle procedure di candidatura, di partecipazione alle gare d'appalto e di iscrizione all'elenco dei fornitori. Laddove dovessero mancare le professionalità richieste espressamente da Total Energies, la Regione si impegna a fornire percorsi di alta formazione affinché la richiesta di lavoro trovi risposta in Basilicata". Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Basilicata, Alessandro Galella, intervenendo all'evento Supplier day 2022 organizzato da Total Energies oggi a Potenza. "L'evento - ha precisato Galella - rientra nel percorso di trasparenza avviato già da tempo dalla Regione Basilicata per assicurare ai lucani informazioni chiare e puntuali sulle attività estrattive e sulle possibilità di lavoro ad esse connesse". Tra le attività a tutela dei lucani la compagnia petrolifera, titolare della concessione Tempa Rossa, ha inserito la figura del content local manager: un professionista lucano che avrà il compito di monitorare le ricadute sul territorio delle attività estrattive, vigilando in particolare sul coinvolgimento delle imprese alla partecipazione delle gare e sulla formazione del personale in termini di massimizzazione dell'occupazione locale. "In questo percorso di cambiamento - ha aggiunto Galella - è giunto il momento di mutare il punto di vista e di considerare Total Energies una risorsa e un'opportunità per tutto il territorio, focalizzando l'attenzione sulle possibilità di crescita economica e lavorativa per i lucani e per tutta la Basilicata. Total Energies ha aperto le porte al territorio, ora spetta ai lucani cogliere le opportunità offerte dalla società, così da mantenere sul territorio i benefici e le ricadute economiche. La Regione Basilicata è pronta a supportare le imprese e le professionalità".