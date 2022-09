A Potenza il Terzo Polo chiude la campagna elettorale, Pessolano: «Fiero di aver costruito una squadra»

A Potenza il Terzo Polo chiude la campagna elettorale. Pessolano: "Noi siamo lucani veri, è stata una bellissima campagna elettorale piazza per piazza. La destra ha candidato stranieri e turisti per caso. Il Terzo Polo può cambiare tutto perché è l'inizio di un nuovo percorso per la Basilicata. Con il cuore e con passione. Come segretario regionale di Azione sono fiero di aver costruito una squadra valida, di persone che porteranno avanti un cambiamento".