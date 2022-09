Giustizia, Cannizzaro illustra a Potenza la proposta di legge di Noi moderati che può rimettere in campo il Tribunale di Melfi

«Al fine di procedere a una riorganizzazione della distribuzione nel territorio degli uffici giudiziari volta a garantire pienamente il diritto di accedere alla giustizia, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari con l’osservanza dei princìpi e criteri direttivi [...]». Il candidato alla Camera plurinominale di Noi moderati di Maurizio Lupi, Francesco Cannizzaro, ieri mattina a Potenza ha illustrato i contenuti di una proposta di legge che porta anche la firma del deputato uscente Renzo Tondo sul riordino dell'organizzazione territoriale degli uffici giudiziari. Una misura che, se approvata, rimetterebbe in campo Melfi.