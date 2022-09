Stellantis, La Regina (Pd): "A Mirafiori il futuro hub di economia circolare, ennesima occasione sprecata da Bardi"

"A Mirafiori nei prossimi 12-18 mesi sorgerà il futuro hub dedicato alle tecnologie legate all’economia circolare di Stellantis, dal riciclo delle batterie al recupero delle materie prime. Era la proposta del PD Basilicata per Melfi che il Governo Bardi non ha mai preso in considerazione. Si trattava della giusta modalità per coniugare transizione ecologica e sociale, per tutelare lavoro e innovazione senza contrapposizioni. Tavares ha lavorato a questo progetto, che permetterà migliaia di assunzioni, direttamente con il Comune di Torino e con la Regione Piemonte. Vito Bardi non è riuscito neppure ad incontrarlo. Si tratta di un’occasione persa e di una proposta, quella del PD di Basilicata, sprecata. Così come chiedevamo ascolto sul gas, anche su Stellantis si fa spallucce e si mette in pericolo il lavoro nella nostra Regione", è quanto scrive sui social il segretario regionale del Pd, Raffaele La Regina.