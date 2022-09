Elezioni, il Carroccio lucano tira dritto: "Sosteniamo le nostre liste sia alla Camera che al Senato"

“La Lega Basilicata per Salvini Premier sosterrà compatta le sue liste, tanto alla Camera quanto al Senato, e correrà per confermarsi primo partito del centrodestra. Tutti i suoi dirigenti, i suoi militanti ed i suoi eletti sono impegnati in questa direzione, avendo a cuore unicamente il destino della loro terra. Questo è lo spirito con cui si sta affrontando la campagna elettorale in corso, incontrando le persone, girando i territori e divulgando le nostre idee e i nostri programmi. Entusiasmo, passione e visione ci accompagneranno fino all’ultimo minuto della competizione, per cui le illazioni diffuse in queste ore, come quelle che hanno riguardato l’avv. Rocco Fuina, dirette a disorientare l’opinione pubblica e a destabilizzare la coesione del nostro movimento, non avranno effetto alcuno e saranno destinate a rimanere carta straccia. Noi mettiamo in cima ai nostri pensieri il futuro della nostra gente, altri si dedichino pure ai pettegolezzi, i Lucani sapranno chi premiare". Così in una nota Roberto Marti, segretario regionale della Lega di Basilicata, Pasquale Pepe, responsabile del dipartimento mezzogiorno della Lega, e Rocco Fuina, dirigente della Lega Basilicata.