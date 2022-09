"Piervito non era solo un grande avvocato ma, soprattutto, un uomo libero che, come tutti gli uomini liberi, ha pagato cara la sua libertà. Lui l'ha pagata con la carcerazione da innocente, con una vergognosa misura cautelare per la quale la Procura della Repubblica di Potenza ancora non ha chiesto scusa né a lui, né all'avvocatura. Ciao, Piervito, maestro autentico".