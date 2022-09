Letta a Potenza garantisce su La Regina: «Gode di tutta la mia fiducia»

"Ho molto apprezzato il modo con il quale, con grandissimo senso di servizio al partito, Raffaele La Regina ha deciso di gestire questa vicenda per evitare che ci fossero strumentalizzazioni". Cosi' il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, a Potenza, a margine di un'iniziativa elettorale, riferendosi alla rinuncia alla candidatura di La Regina (segretario lucano dem) dopo le polemiche su alcuni suoi post su Israele. Al posto di La Regina, in Basilicata capogruppo dem alla Camera e' il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola. "La Regina - ha continuato Letta - gode di tutta la mia fiducia: sono qui per ribadirlo".