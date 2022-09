Salvate il soldato Amendola dal fuoco (non tanto) amico di De Luca

Che il sottosegretario Amendola, nativo comunista e poi prestato all'europeismo più spinto, dopo la caporetto twitteriana del segretario La Regina, fosse in Basilicata fuori luogo come lo è Speranza in gita senza Ffp2 a Scampia e Secondigliano a caccia di voti, è cosa nota. Mettendo da parte il "duello energetico" proposto all'assessore regionale Cosimo Latronico, di Enzo da Napoli, in questa campagna elettorale in terra lucana non c'è traccia. E non deve stupire che a difendere "l'amico Pittella", la storia personale dello stesso e a prendere le distanze dal metodo del Nazareno, arrivi, "bell e buon" in quel di Picerno, il governatore Vincenzo De Luca per scaricare un po' di fuoco (non tanto) amico su Amendola e soci, a pochi metri dallo stesso sottosegretario, dal candidato al Senato e già inquilino di Via Verrastro De Filippo e da alcuni dirigenti di partito. Il pubblico non ha da dissentire, sta più con Vincenzo che con Enzo e in tanti applaudono, da entrambi i lati della barricata Dem. Un attonito Amendola no. Canta Ligabue: "Non è tempo per noi. Fuori moda, fuori posto, insomma sempre fuori dai".

GUARDA IL VIDEO

De Luca a Picerno non le risparmia ai dem sulla mancata candidatura di Pittella