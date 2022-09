Christian Giordano, sindaco di Vietri di Potenza, è il nuovo presidente della Provincia di Potenza

E’ Christian Giordano, 37 anni, il nuovo presidente della Provincia di Potenza. Si sono concluse alle ore 2:15 le operazioni di spoglio. E’ stato eletto a seguito delle elezioni che si sono tenute oggi, per dodici ore dalle ore 8 alle ore 20, nella sede dell’Ente a Potenza. Le operazioni di spoglio si sono nella sede della Provincia, nel capoluogo lucano. Candidati alla carica di presidente erano in quattro: Francesco Genzano (sindaco di Cancellara), Filippo Sinisgalli (sindaco di Missanello e consigliere provinciale uscente), Paolo Francesco Campanella (sindaco di Castelluccio Inferiore) e Christian Giordano (sindaco di Vietri di Potenza. Gli aventi diritto al voto sono i Sindaci e i consiglieri comunali della Provincia di Potenza con il sistema del voto ponderato in relazione alla popolazione di ogni singolo Comune e della relativa fascia elettorale di riferimento. Giordano ha ottenuto 24.553 voti ponderati, Genzano 22.538, Sinisgalli 20.741 e Campanella 11.447.