Polese (Terzo Polo) non ha dubbi: «La Basilicata può diventare l’Hub energetico del Mediterraneo»

«La Basilicata può diventare l’Hub energetico del Mediterraneo. Ora più che mai è necessario investire su infrastrutture energetiche nazionali per non subire più i ricatti di Putin e altri stati, tutelando la vita di famiglie e imprese. La crisi e l’aumento dei costi dimostrano che non si può fare affidamento su una sola fonte, ma bisogna diversificare e rafforzare le risorse a disposizione. Il mix energetico va costruito con un principio di neutralità tecnologica e la Basilicata rappresenta il centro del Sud e del Mediterraneo. Sì al gas, sì alle rinnovabili, sì al nucleare pulito e di nuova generazione. Sì a tutte le misure che servono per sostenere le imprese oggi e la transizione verde per contrastare l’emergenza climatica», è il post su Facebook di Mario Polese candidato capolista al proporzionale della Camera dei deputati per il collegio Basilicata.