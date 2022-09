Elezioni per la Provincia di Potenza, Valvano supera La Regina e prova a prendere per mano il centrosinistra

“Dal Movimento cinquestelle, passando per Italia Viva ed Azione e per tutte le forze politiche dell’area democratica, socialista, ecologista e progressista del Centrosinistra, ci si aspetta molto di più. Ci si aspetta la capacità di fare sintesi, di presentarsi alle elezioni con un’unica proposta in grado di esprimere la capacità di farsi carico dei bisogni collettivi, anteponendo cultura politica e visione basata sui bisogni collettivi”. E’ l’appello di Livio Valvano, segretario regionale del Psi a pochi giorni dal voto per la presidenza della Provincia. Quattro i candidati in corsa: due di estrazione Centrodestra (Franco Genzano della Lega e Francesco Paolo Campanella di Forza Italia) e due di estrazione Centrosinistra (Christian Giordano del M5s e Filippo Sinisgalli di Italia Viva). La frammentazione del Centrosinistra dovuta a tensioni e divisioni tra i partiti ha spinto Valvano ad un sentito appello all’unità della coalizione.

“Le elezioni del presidente della Provincia di Potenza che purtroppo coinvolgono solo gli amministratori comunali e non gli elettori, in questi gironi stanno facendo crescere il rischio di far dare una prova mediocre a tutti i protagonisti – aggiunge Valvano – e dal Centrosinistra ci si aspetta la capacità di fare sintesi, soffermandosi sui bisogni collettivi e non sugli interessi individuali. Non è quello che sta accadendo, almeno fino ad oggi. Noi non siamo il Centrodestra che sta ragionando su questo tema su logiche di potere, poltrone e lotte tra correnti. Noi siamo altro ed abbiamo spesso anteposto i bisogni collettivi alle scelte individuali. Dobbiamo farlo anche ora. Siamo ancora in tempo” .

“Per questo a nome dei socialisti lucani rivolgo un nuovo appello a tutte le forze politiche ed a tutti i dirigenti del Centrosinistra, un appello accorato soprattutto al Movimento cinquestelle ed ad Italia Viva, perché si trovino ancora le ragioni per anteporre il bene della comunità alle pur legittime ambizioni personali – spiega Valvano – Possiamo ancora provarci, guardando oltre le elezioni politiche, in vista delle successive elezioni regionali, un appuntamento fondamentale per restituire speranza e futuro a una terra trattata dalla Destra con cinismo e indifferenza nei trascorsi 3 anni e mezzo”. “Possiamo e dobbiamo provarci nelle prossime ore, prima che sul Presidente della Provincia si consumi una ulteriore frattura che estenderà le crepe già registrate. Costruire e non demolire, questo è il compito della politica” conclude il segretario regionale del Psi.