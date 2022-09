Lo sportello online di Acquedotto lucano è già un successo: 50mila iscritti

Lo Sportello on line (Sol) di Acquedotto Lucano ha superato i 50 mila iscritti: lo ha comunicato Alfonso Andretta, amministratore unico di Acquedotto Lucano, nel commentare "l'eccellente risultato ottenuto dopo l'attivazione dello sportello", che ha riscosso "notevole l'apprezzamento dagli utenti". "Acquedotto Lucano - ha aggiunto Andretta - ha come obiettivo quello di sviluppare nuovi servizi a distanza, al fine di facilitare i rapporti tra il gestore e gli utenti e il Sol rientra in questo ampio progetto di digitalizzazione". "Il suo utilizzo da parte dei cittadini - ha concluso - evita le code agli sportelli, favorisce il risparmio di tempo, trasforma il modo di comunicare che diventa immediato e, soprattutto, certificato".