Tetti di spesa delle strutture accreditate: ecco l'esito dell'incontro in Regione

Oggi presso la sala Verrastro della Regione Basilicata si è insediato il tavolo tecnico che ha affrontato le problematiche relative ai tetti di spesa delle strutture accreditate. Riferitamente alle due delibere recentemente approvate, la Regione ha dovuto ottemperare a una sentenza del Consiglio di Stato, che ha imposto - al termine di un lungo contenzioso - la definizione di tali tetti di spesa, riportandoli indietro nel tempo. Su questo punto, la Regione ha proposto a tutte le associazioni delle strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio lucano l’ipotesi di un differimento dei termini degli effetti giuridici delle deliberazioni e l’attuazione di un gruppo di lavoro che entro termini contenuti (massimo entro fine settembre) possa ridefinire in modo compiuto e legittimo il quadro normativo e tecnico, in modo da riconoscere i fabbisogni dell’utenza lucana e il supporto delle strutture private sanitarie. Tutte le associazioni presenti, tranne una, hanno concordato con il percorso proposto. Si tratta delle medesime associazioni già convocate in data 5 agosto 2022.