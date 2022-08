Elezione del Presidente della Provincia di Potenza, FdI Basilicata: «Genzano scelta non condivisa»

«In ordine alla designazione dei candidati alla carica di Presidente della Provincia di Potenza, si apprende con molto stupore dagli organi di stampa della decisione unilaterale da parte della Lega di ufficializzare la candidatura del Sindaco di Cancellara, Franco Genzano. Si tratta di una decisione non condivisa con gli altri partiti della coalizione di centrodestra, che certamente Fratelli d'Italia ritiene di non poter accettare e in nessun modo di poter sostenere nel corso della prossima competizione per l’elezione del Presidente. Fratelli d'Italia, infatti, in queste settimane ha profuso ogni sforzo possibile per indurre gli alleati a lavorare su una soluzione condivisa e concertata, che raccogliesse tutto il centro destra intorno alla figura del candidato Presidente. Avallare tale modus operandi significherebbe minare le solide radici e i rapporti fecondi che da tempo guidano il centrodestra a livello locale e nazionale e che devono rimanere, a parere di Fdi, la linea guida dei comportamenti da assumere nelle logiche di coalizione». Così una nota della segreteria regionale della Basilicata di Fratelli d'Italia.