Con “La via del latte” proseguono gli eventi a Bella nell’ambito dell’Estate Bellese 2022

Un percorso di gusto per promuovere le eccellenze agroalimentari a base di latte dove sarà possibile degustare diversi prodotti: ravioli dolci, latte fritto, formaggi, latticini, yogurt, gelati, frappè e tagliolini al latte. Una giornata che avrà tanti momenti di interesse. A partire dalle 17 ci saranno le visite guidate presso le fattorie del territorio mentre in serata, a partire dalle 20, spazio alla musica con la partecipazione dei gruppi “Taràndanzando” e de “I Panda” e non mancheranno momenti di divertimento anche per i più piccoli grazie all’installazione dei giochi gonfiabili.