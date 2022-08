Oppido Lucano, tutto pronto per la mostra “Il cinema di Pasolini”

Dal 17 al 27 agosto nella sala consiliare comunale la Pro Loco di Oppido Lucano presenta la mostra “Il cinema di Pasolini”, terzo appuntamento della rassegna “Oppido Cinema”. Dopo Stanley Kubrick (2018) e Francis Ford Coppola (2019), la Pro Loco propone una retrospettiva dedicata all’intellettuale, scrittore e cineasta italiano a 100 anni dalla nascita. La Cineteca Lucana metterà a disposizione, per l’occasione, materiale d’archivio inedito: affissi, fotobuste, locandine, video e fotografie di scena. Parte del materiale fotografico che verrà esposto ritrae lo stesso regista anche in momenti di pausa sui set. Ed è lo stesso Pasolini l’autore di parte delle foto. In esposizione ci saranno alcuni documenti inediti tra cui: copione in dialetto romanesco di un’opera di Plauto. Inoltre, verranno esposte macchine da presa, una delle quali utilizzata durante i provini e i sopralluoghi per la scelta dei luoghi in cui girare. Tra il materiale inedito, le foto utilizzate in occasione di una mostra su Medea svoltasi ad Atene e la bobina originale del Vangelo secondo Matteo. Sarà possibile visitare la mostra dalle ore 18:00 alle 21:00, con ingresso libero.