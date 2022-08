Tutto pronto a Bella per il Lucano's street food and music festival

L’Associazione Culturale CI PROVO ritorna dopo due anni di stop con la sua manifestazione di punta: STRADEGUSTANDO, il percorso enogastronomico per le strade del borgo di Bella (PZ). Così come nella sua ultima edizione svoltasi nel 2019 l’evento si trasforma e si amplia coincidendo con il LUCANO’S STREET FOOD AND MUSIC FESTIVAL. La scelta di fondare un festival di musica dal vivo, con protagonisti artisti provenienti da tutta la Basilicata, nasce dall’esigenza di divenire vetrina di tutto ciò che arricchisce la nostra regione, esaltando la tradizione e valorizzando il potenziale dei talenti che la Lucania ha da offrire. Musica di ogni genere e cibi tradizionali preparati con dedizione dall’associazione stessa e da molte attività commerciali del posto, famose per le loro specialità , sono la formula esatta per rendere unica una serata d’estate che si spera possa ottenere sempre più successo. Il tutto avviene nella splendida cornice di Piazza Plebiscito, comunemente conosciuta come il Borgo, luogo simbolo della comunità bellese e primo punto di riferimento per chiunque visita il piccolo centro lucano. L’evento ormai è diventato appuntamento fisso nel calendario dell’estate Bellese ed è la pietra miliare dell’associazione, che tra le altre cose è celebre per la realizzazione di eventi e iniziative come la mostra del libro, i centri estivi per i bambini e dibattiti su tematiche sociali quali la lotta alla violenza sulle donne. I ragazzi hanno realizzato anche la simbolica panchina rossa, seguita a sua volta da quella gialla in memoria di Giulio Regeni, e altre particolarissime panchine colorate sparse per le vie del paese, realizzate con i bambini della comunità, ognuna con un significato diverso. L’Associazione Ci Provo per realizzare queste manifestazioni mette in moto una macchina organizzativa composta da circa 30 giovani del posto che hanno a cuore il proprio paese d’origine e regalano del tempo ad esso. Tra le fila di Ci provo ci sono studenti liceali, universitari e giovani lavoratori tra i 16 e 30 anni; ogni anno avviene anche un ricambio generazionale che vede nuovi elementi inserirsi nell’organico per dare man forte al gruppo e vede gli altri membri, meno presenti per via dei propri percorsi di vita, divenire i primi sostenitori dell’associazione dall’esterno. Da poco si è riformato il direttivo dell’associazione, con la nomina di Presidente che è andata a Rossana Grippa, uno dei membri che nel 2016 ha fondato l’associazione, che ha preso il posto di Battista Zanfino, neo eletto presidente della “Proloco il Borgo” (a dimostrazione del fatto che l’impegno per la comunità è reale e consistente). La Presidente Grippa si prepara al debutto da capitano nell’evento più importante e dichiara: “C’è tanto entusiasmo intorno a STRADEGUSTANDO e al LUCANO’S STREET FOOD AND MUSIC FESTIVAL quest’anno. Ritorniamo dopo lo stop forzato con una nuova formazione e con un evento rinnovato che da’ spazio a tutte le attività del luogo che si sono da subito prodigate per essere parte della manifestazione come gli assoluti protagonisti del gusto - e per questo le ringrazio già - . Inoltre la scaletta dello spettacolo straborda di talento perché abbiamo avuto tantissime adesioni per il festival e siamo certi che soddisferemo tutti i gusti del pubblico dato che le proposte sono validissime e diversissime tra loro”. Il racconto musicale infatti sarà un viaggio tra i generi con una forte componente di cover tratte dal cantautorato italiano riarrangiato e presentato su misura per il pubblico presente; alcuni artisti invece arrivano anche come autori delle proprie canzoni, presentando le loro opere edite ma anche alcune inedite. Sulla scena si alterneranno: Marilena Zuardi e Raffaele del Pino, Divago, Soledenso, Prisma, i Neruda, gli Schiso, Michele Isoldi, Francesco Grasso, i Duo19, Serena Marcantonio, Francesca Celentano e Miriana Basileo, Diego Paccione e Sergio Doino. In poche parole sarà difficile tornare a casa scontenti per non esser riusciti ad ascoltare il proprio genere preferito. L’evento, come ogni anno, sarà presentato da Veronica Turiello, membro onorario affezionato a Ci Provo, che presenterà gli artisti cogliendone le sfumature più belle, regalando all’intera comunità di Bella e a chiunque raggiungerà il piccolo borgo lucano una splendida serata sul tramonto dell’estate. l’Associazione Ci Provo vi aspetta il 18 Agosto in Piazza Plebiscito, non mancate assolutamente all’appuntamento.