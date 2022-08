Lorena Mitro presenta i suoi volumi a Baragiano

BARAGIANO – "L'arte ad occhi chiusi" ed "Il vero volto di Mulan", dell’autrice Lorena Mitro, saranno presentati domani pomeriggio alle 18 a Baragiano (Pz) centro nella piazzetta Sant’Angelo.

Una doppia pubblicazione frutto di un grade di lavoro di ricerca dell’ecclettica e brillante dottoressa Mitro che nel primo volume,“L’arte ad occhi chiusi”, illustra un interessante progetto di audiodescrizione museale rivolto ai non vedenti e ipovedenti per rendere “visibile” un’opera d’arte mediante una traccia audio, mentre nel secondo volume “Il vero volto di Mulan” l’autrice rivolge un omaggio attuale, in lingua cinese, alla forza delle donne rappresentata dalla donna Mulan, simbolo di forza e coraggio nella matrice colorata della copertina fatta di rosso fuoco e grigio acciaio.

Un evento interessante nel panorama culturale baragianese a cui parteciperanno oltre all’autrice Lorena Mitro, plurilaureata eccellente ed esperta di lingua cinese, inglese e francese, il sindaco di Baragiano Giuseppe Galizia, il presidente di ANGI Chen Ming, il presidente dell’Unicef Provinciale Mario Coviello ed Anna Lapetina, musicoterapeuta ed interprete. Una serata che sarà intervallata anche da pregevoli intermezzi musicali con l’Allegro Vivace Op.81 di Friedrich Kuhlau che sarà eseguito dal duetto di flauti con Rocco Russillo e Maria Losasso e la Nuit d’étoiles, brano di Claude Debussy e Malcom Martineau, sarà curato dalla cantante soprano professionista cinese Wang Yize.

“Ho lasciato il mio paesino raccogliendo alla rinfusa nella valigia i miei sogni, mentre combattevo le mie paure, e mi sono lanciata nell’avventura un po’ folle di imparare il cinese – ha dichiarato la dottoressa Mitro - Oggi ci torno, presentando i miei libri. È per me un grande orgoglio. Occorre farsi luce ed arricchirsi sempre, con pazienza e volontà, ammirando la bellezza di ogni giorno. Anche un viaggio di mille miglia, inizia con un singolo passo”.

La cultura cinese e tanto altro in una serata evento che promette di sorprendere ed arricchire culturalmente con la forza, la brillantezza e la concretezza di una giovane autrice lucana.