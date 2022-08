Contributo triennale per le attività artistiche: il Conservatorio 'Duni' di Matera ringrazia Bardi

«Il Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera a nome del Presidente del Consiglio di Amministrazione Achille Spada e del Direttore Saverio Vizziello insieme al Senato Accademico, ringraziano la Giunta Regionale della Basilicata e il suo Presidente Vito Bardi per il contributo triennale 2022-2024 per le attività artistiche assegnato grazie ai Fondi di Sviluppo e Coesione. L’Istituzione di Alta Formazione Artistica e Musicale della Città Capitale Europea della Cultura, forte dei suoi 107 docenti, quasi 700 iscritti da tutto il mondo e con la media di 300 domande di ammissioni annuali ai corsi accademici svolge una intensa di produzione artistica e didattica portando da anni il nome della nostra città e di tutta la Basilicata nei teatri e auditorium più importanti al mondo (Carnegie Hall di New York, Filarmonica di Berlino, Sede Onu Ginevra, Mozarteum di Salisburgo) e coglie l’occasione per annunciare il prossimo concerto/evento di ottobre nella Sala Dvorak a Praga. Intensa anche l’attività di master class dedicate agli studenti del Conservatorio grazie alla presenza di autorevoli musicisti e di numerosissimi concerti nei rioni della città e nei comuni della Provincia di Matera. Non da meno è stata la presenza in prima linea della nostra Istituzione musicale nella Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera, orchestra che da pochi giorni è stata ammessa dal Ministero della Cultura – Fondo Unico dello Spettacolo nelle nuove Istituzioni Concertistiche Orchestrali e che finalmente potrà dare occupazione ai tantissimi talenti che si diplomano annualmente nel nostro Conservatorio». È quanto recita un comunicato stampa.