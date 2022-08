Itinerari dell’acqua, ecco la campagna social dei Contratti di Fiume per scoprire Noce e Sinni

Gli itinerari verranno promossi, a partire da oggi e per tutto il mese di agosto, attraverso una campagna social, con delle card che riportano una breve descrizione delle attività e i contatti degli operatori esperti ai quali rivolgersi per prenotare. Sei sono gli itinerari legati al fiume Noce: il trekking a cavallo lungo il Noce e sulla spiaggia di Castrocucco di Maratea, a piedi alla scoperta degli antichi ponti ed il river trekking, il canyoning sul torrente Bitonto, un tour in e-Bike presso il lago Sirino a Nemoli.

Mentre sono dodici quelli individuati per il Sinni e che riguardano attività quali escursioni alla foce del fiume e sul Pollino, trekking alle gole di Candela a Rotondella, alle Gole della Gravina a Terranova del Pollino o al Torrente Peschiera a San Severino Lucano, canottaggio sul Lago di Monte Cotugno a Senise, l’estate di Isabella Morra a ValSinni, e infine bike, canoa ed escursioni presso la riserva regionale Bosco Pantano di Policoro. L’idea è stata quella di mettere in rete le tante iniziative legate ai corsi d’acqua e contribuire alla loro promozione perché la fruizione dei luoghi è non solo sviluppo ma anche tutela.

I singoli itinerari sono consultabili sul sito del FLAG Coast to Coast, e sulla pagina Facebook dei Contratti di Fiume.