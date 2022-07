L'appello dell'Avis ai lucani: serve il sangue, andate a donare

Il covid "anche in Basilicata sta acuendo il problema della carenza di sangue: corriamo a donare". È questo l'appello che l'Avis Basilicata ha rivolto ai donatori e a "coloro i quali intendono avvicinarsi a questo stupendo mondo" della donazione del sangue. L'invito dell'Avis ai lucani, è quelli di "recarsi presso le strutture dislocate sul territorio regionale, o anche nelle località di villeggiatura e di compiere un gesto semplice, ma estremamente importante, soprattutto in questo momento". Per la presidente di Avis Basilicata, Sara De Feudis, "c'è bisogno di uno sforzo straordinario a fare la propria parte di tutti i cittadini e soprattutto di chi non ha mai donato". Alla luce della situazione attuale - continua De Feudis - "il sangue disponibile servirà a garantire le terapie salvavita a pazienti affetti da malattie rare, come i talassemici, mentre gli interventi chirurgici non urgenti dovranno essere rimandati". L'appello - conclude la nota dell'Avis - è rivolto ai cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni , un peso corporeo minimo di 50 chilogrammi e un buono stato di salute.