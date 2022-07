Battista Zanfino nuovo presidente della Pro Loco “Il Borgo” di Bella: «Fare rete e comunicare al meglio le attività»

La Pro Loco “Il Borgo” di Bella ha un nuovo presidente. L’assemblea dei soci riunitasi lo scorso 20 luglio, ha decretato, come previsto degli articoli 9 e 10 dello statuto, il Consiglio di Amministrazione che ha eletto il nuovo Direttivo.

Si tratta di Battista Zanfino, classe 1992, già componente del precedente direttivo Pro Loco che quindi assume la carica di presidente dopo le dimissioni di Giovanna Roscigno e degli altri componenti del direttivo.

“Sono fiero e contento, ma anche molto emozionato – dichiara il neo presidente Zanfino - consapevole del privilegio di rappresentare la Pro Loco “Il Borgo” di Bella che si è sempre distinta nell’impegno associativo. E per me è un motivo d’orgoglio. La sfida c’è così come gli obiettivi da raggiungere. Vorrei ringraziare anche la presidentessa uscente Giovanna Roscigno che è stata un esempio da seguire e tutti gli altri componenti del direttivo che non sono più parte dell’organico. Un ringraziamento anche ai membri del direttivo: Maria Rosaria Criscuoli, Maria Angrisani, Davide Sabia, Rocchina Ricciardella, Rosaria Lamorte e Roberto Colangelo”.

Sulle criticità emerse negli ultimi anni Zanfino è chiaro: “Ci sono stati degli errori in passato, ma la strada è lunga e c’è tanto lavoro da fare per promuovere il territorio. Dobbiamo fare rete e cercheremo di partecipare a bandi, concorsi ma soprattutto cercheremo di comunicare meglio le nostre attività. Naturalmente puntiamo molto sui progetti del Servizio Civile”.

Sulla storica assenza di una sede legale della Pro Loco Zanfino prova a dare qualche indicazione: “Dobbiamo lavorare anche su questo per avere una nostra casa”.

A completare il nuovo direttivo della Pro Loco della gestione Zanfino figurano anche Michele Zuardi (Vice presidente) già presidente in passato, Francesca Simone (Segretaria), Anna Maria Raimondo (Tesoriere).

Un nuovo corso quindi per la Pro Loco “Il Borgo” di Bella, dopo le difficoltà interne degli ultimi anni, per raggiungere nuovi obiettivi e progetti.