Da Via Verrastro l'ok alla legge sull'editoria, Bardi rilancia l’informazione di qualità e i diritti dei lavoratori

“Ringrazio il Capogruppo Pasquale Cariello per aver permesso la discussione oggi in aula del Ddl editoria e desidero ringraziare tutto il Consiglio regionale per l’approvazione del testo che è finalmente diventato legge. È stato fatto un lavoro importante, maggioranza e minoranza insieme, scrivendo una pagina importante del Consiglio regionale. L’ormai legge sull’editoria offrirà un sostegno importante a tutto il mondo delle imprese operanti nel settore, nell’ottica di incentivare l’informazione di qualità, i diritti dei lavoratori, e la transizione digitale delle imprese. E con l’ultima formulazione, grazie agli emendamenti del consigliere Luca Braia, potremo dare un sostegno concreto anche al mondo delle edicole lucane, che stanno vivendo un momento di grande difficoltà. Oggi abbiamo mantenuto un'altra promessa fatta in campagna elettorale, e l’ulteriore impegno che mi sento di prendere è che sarà ampliata la dotazione finanziaria, in modo da potenziare uno strumento normativo di cui la Regione Basilicata si è finalmente dotata”. Lo scrive in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.