Si è spento Erminio Restaino: dai giovani della Dc alla vicepresidenza della Regione Basilicata

“Ho condiviso un significativo tratto di strada umana e politica. Siamo nati a pochi giorni di distanza siamo cresciuti insieme a via Crispi ,abbiamo frequentato la parrocchia di San Rocco guidata da don Salvatore e don Vito Telesca. Insieme siamo entrati nel movimento giovanile prima e nel partito della Dc condividendo la passione politica. Insieme abbiamo scelto quando la Dc è finita il partito popolare, io segretario regionale e lui segretario provinciale. Insieme abbiamo dato vita all ulivo nel 1995 con Luongo e Pittella. Poi sempre insieme nella Margherita. Il dolore è grande è una parte di me che muore. Nel partito ha continuano il suo impegno, mettendo successivamente la sua esperienza nella fondazione con me del Movimento Popolare, del quale è stato anche segretario provinciale e regionale”, è il ricordo di Giuseppe Molinari

“Erminio – scrive su Facebook Piero Lacorazza – faceva parte della generazione di mezzo, quella che ha gestito in Basilicata la transizione tra la prima Repubblica e la fase successiva. Forti radici nella politica dei partiti ma con la capacità di saper leggere la realtà e offrire un punto di vista stabile nei cambiamenti imposti dal tempo. Anche lui ha vissuto amarezze. Un uomo e politico intelligente. Un milanista. Un convinto riformista, ulivista, democratico, un cristiano laico, tanto laico da risultare amabile e godibile in conversazioni anche fuori dalla politica. Con lui si stava bene!!! Erminio, con Antonio Luongo, ha rappresentato la “generazione faro” per noi che abbiamo mosso sul finire degli anni anni Novanta i primi passi nella politica“