Buon compleanno Scanzano, Cariello ricorda l'anniversario dell'autonomia da Montalbano Jonico

“Oggi 15 luglio ricorre il 48esimo anniversario dell’autonomia di Scanzano Jonico che nel 1974 diventò Comune staccandosi definitivamente da Montalbano Jonico. E’ una giornata di festa per la mia comunità, fatta da gente onesta e laboriosa a cui devo tutto". Così in una nota il capogruppo Lega in Regione Basilicata Pasquale Cariello che aggiunge: "Un abbraccio a Nicola Suriano che è stato il primo Sindaco della mia cittadina e al defunto Matteo Lerose che ha ideato, disegnato e dipinto lo stemma cittadino che portiamo sempre 'tatuato' nel cuore”.