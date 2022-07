Ad Episcopia oltre 100 partecipanti per la manifestazione internazionale "Pollino Danza Festival"

Con lo slogan ”la tua natura in movimento”, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, il festival ha per tema il rispetto della natura e la valorizzazione dell’arte. Per nove giorni, il piccolo borgo di Episcopia si trasforma in un Tempio della danza, pronta ad ospitare workshop, seminari, concorso e spettacoli di danza che si svolgono all’aperto, su un palcoscenico di legno costruito nel bosco, tra le vie e la piazza del paese, negli scorci più suggestivi del borgo, totalmente immersi nella natura. Arte dal vivo, ambiente e cultura si trovano a convivere in perfetto equilibrio e nel rispetto delle persone e delle cose. Obiettivo del Festival è promuovere un importante momento di formazione con le più grandi eccellenze del panorama della danza internazionale ed offrire ai giovani talenti partecipanti, concrete possibilità formative e lavorative, attraverso borse di studio per prestigiose Accademie e tirocini presso Compagnie di danza italiane ed estere. La qualità artistica dei docenti ospiti, il prestigio dei premi, la grande attenzione riservata ai partecipanti e l’originalità del concept, rendono il Pollino Danza un Festival unico nel suo genere, in grado di attirare ogni anno partecipanti da ogni parte d’Italia e non solo. Sono più di cento i partecipanti attesi per questa nuova edizione, provenienti da tutta Italia e da Malta, grazie alla collaborazione con l’International Dancing English Campus di Malta, che non è l’unica all’attivo; Sono infatti numerose le collaborazioni promosse dal Balletto Lucano con Associazioni culturali e festival lucani e delle regioni limitrofe, con l’obiettivo di fare rete per valorizzare la danza nel Sud Italia, sostenendo reciprocamente attività e intenti comuni.

Tra queste: InNatura Fest, festival di danza diretto da Elisa Barrucchieri nello splendido scenario dei Laghi di Monticchio; ArgoJazz, festival multidisciplinare diretto da Marilinda Nettis e Felice Casucci nella splendida cornice del Porto degli Argonauti (Marina di Pisticci); Ramificazioni Festival, primo festival di danza d’autore in Calabria, fondato e diretto da Filippo Stabile, quest’anno Maestro Ospite al Pollino Danza. Lo staff artistico vedrà come sempre danzatori e maestri d’eccezione, di grande spessore artistico quali: la Direttrice artistica Loredana Calabrese (Direttrice e coreografa della compagnia Balletto lucano), il Direttore di giuria del Pollino Danza Festival Laszlo Nyakas (Maitre de Ballet al Tanz theater Munster, Germania), Mario Glez ( danzatore e coreografo, Spagna), Filippo Stabile ( Direttore della compagnia Create e coreografo, Italia), Erika Spaltro ( Direttrice della compagnia Hale Bopp, Italia), Sara Pennella (danzatrice freelance, Italia/Germania), Antonella Fittipaldi (danzatrice e coreografa freelance, Italia/Olanda), Gianni Notarnicola (Danzatore Batsheva, Israele), Luana Filardi (danzatrice freelance, Italia).

Tutte le informazioni sul festival al link: http://www.pollinodanza.it