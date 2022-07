Potenza e lo sport lucano piangono "Tonino", il ricordo di Donato Macchia

«Antonio era una persona solare e determinata. Lavorava per lo sport lucano e per il futuro dei nostri giovani», sono le parole del presidente del Potenza Calcio, Donato Macchia. «Lo ricordo come professionista del mondo della comunicazione, come presidente di Basilicata Sport ma anche e soprattutto come persona garbata, onesta e sempre pronta a mettere a disposizione il suo saper fare per il bene comune. Mi unisco al dolore della famiglia in un abbraccio sincero, certo che il suo ricordo rimarrà vivo nei nostri cuori. Ciao Tonino».

Cordoglio dal Comitato regionale Fip Basilicata che piange la prematura ed improvvisa scomparsa dell'amico e dirigente sportivo Tonino Picarella.