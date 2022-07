"Governance Poll 2022" de il Sole 24 Ore: sale il gradimento di Bardi e Guarente

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha aumentato dello 0,7 per cento il suo consenso nel "Governance Poll 2022" di Noto Sondaggi - pubblicato oggi dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - rispetto al giorno delle elezioni. Anche nella classifica che confronta il risultato ottenuto nel Governance Poll del 2021 rispetto a quello del 2022, Bardi è in territorio positivo, avendo migliorato la sua posizione di una percentuale pari all'1,5 per cento (da 39 a 40,5). La classifica è guidata dal presidente del Veneto, Luca Zaia, seguito da Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia) e Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna). Per quanto riguarda i sindaci, Domenico Bennardi (Matera) è al 37/o posto ma la differenza dell'indice di gradimento rispetto al giorno delle elezioni è negativa del 13,5 per cento. Il sindaco di Potenza, Mario Guarente, ha guadagnato il 2,7 per cento rispetto al giorno dell'elezione, e occupa il 46/o posto. Nei primi tre posti della classifica si trovano Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) e Antonio Decaro (Bari).