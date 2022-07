A Rapolla l'Assemblea congressuale regionale del Partito Socialista Italiano

«Il Consiglio Nazionale del Partito Socialista Italiano ha aperto la procedura congressuale che dovrà rinnovare gli organi politici del Partito. Dal 15 al 17 luglio, a Roma, i socialisti si ritroveranno per eleggere il segretario nazionale e il nuovo Consiglio Nazionale, sulla base di una proposta politica. Per celebrare il congresso, in ogni Provincia italiana si terranno in questi giorni le assemblee congressuali con le quali saranno eletti i delegati che comporranno la platea congressuale per il congresso nazionale e, successivamente, entro la fine dell’anno 2022, per rinnovare gli organi politici in tutte le province e nelle Regioni. In Basilicata la commissione congressuale regionale, composta da Gianluca Palazzo, Antonio Fuschetto e Antonio Bochicchio ha avviato ieri la procedura congressuale invitando il segretario regionale a convocare l’assemblea congressuale unica per il giorno 11 luglio 2022, alle ore 18,30. L’assemblea congressuale si terrà nel Comune di Rapolla, sala ristorante l’Impero in Via San Lorenzo.

Così i socialisti lucani si ritroveranno in presenza per onorare la riconferma di Biagio Cristofaro a Rapolla, frutto di un progetto politico capace di coniugare continuità e innovazione». Così una nota della segreteria.