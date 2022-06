Lnd Basilicata: ecco un contributo economico straordinario in favore delle Società affiliate

“La nostra mission è fare il bene del calcio dilettantistico della nostra regione e, soprattutto, essere al fianco delle Società affiliate che rappresentano il fulcro di tutta la nostra attività – afferma il Presidente del CRB Emilio Fittipaldi-. La misura adottata in loro favore dal Consiglio Direttivo va proprio in questa direzione. Si tratta di un contributo una tantum che sarà erogato quale segno tangibile dell’attenzione del CRB nel riconoscere gli sforzi e i sacrifici sostenuti. Un contributo per iniziare con positività la prossima stagione sportiva”. Un tesoretto, frutto di un provvedimento concesso dalla LND per risanare i bilanci dei Comitati Regionali, che il C.R. Basilicata ha voluto destinare alle Società. “Fortunatamente il CRB gode di ottima salute anche dal punto di vista finanziario – spiega il Presidente Fittipaldi-. Grazie ad una capacità di gestione oculata e trasparente avviata dal compianto Presidente Rinaldi e proseguita dall’attuale gruppo dirigente, ci siamo trovati a gestire queste risorse straordinarie elargite dalla LND. I conti in ordine del nostro Comitato ci hanno permesso di dirottare alle Società questo tesoretto di circa 80mila euro. Una decisione non scontata. Il Comitato Regionale della LND Basilicata, tuttavia, ha voluto fortemente che queste risorse fossero destinate alle Società affiliate che rappresentano il motore del nostro movimento”. Il CRB ha anche approvato nell’ultimo Consiglio Direttivo le modalità con le quali verranno elargiti detti contributi. “Il metodo che abbiamo adottato è stato quello di accontentare tutte le Società – dichiara il Presidente Emilio Fittipaldi- tenendo presente anche l’attività svolta dalle stesse nella Stagione Sportiva 2021/2022. Si parte da un contributo di 800 Euro per l’Eccellenza e si prosegue a scalare per tutte le altre Categorie. Per coloro che hanno svolto più campionati i contributi si sommeranno. Ci tengo a chiarire che i contributi saranno erogati alle Società soltanto se le stesse si iscriveranno ai campionati in programma la prossima stagione agonistica. Si tratta di una decisione storica per il Comitato, ma anche di un incentivo per le Società stesse”.