Cariello (Lega): "Con la Pista Mattei decolla il Metapontino e la Basilicata"

“Con il rilancio della Pista Mattei decolla il Metapontino e la Basilicata”. Queste le parole del capogruppo della Lega Pasquale Cariello a margine della visita a Pisticci Scalo del governatore regionale Vito Bardi. “Dopo aver incontrato Rocco Fuina, amministratore unico del Consorzio di sviluppo industriale di Matera, il Presidente - fa sapere Cariello - ha fatto il punto della situazione per capire a che punto siamo con lo sviluppo della Pista Mattei che diventerà un punto strategico come aeroporto di aviazione generale. Dopo i due milioni di euro spesi dalla precedente amministrazione per far crescere l’aeroporto di Pontecagnano, a Salerno, la Regione Basilicata ha deciso di investire quasi la stessa cifra per il completamento dell’aviosuperficie di Pisticci in maniera tale che rappresenti il fiore all’occhiello per la nostra regione: l’aeroporto a Pisticci significherà infatti opportunità di investimento per imprenditori, nuovi posti di lavoro, lo sviluppo dell’agricoltura del Metapontino e un miglioramento delle condizioni di soccorso per la salute e tutela dei nostri cittadini". "Auspico - conclude - infatti che presso questo sito venga realizzato anche un presidio del 118 nel caso ci sia bisogno di un pronto intervento. Insomma dopo anni di chiacchiere del governo di Centrosinistra e dopo la Pandemia, la Regione Basilicata ha cambiato passo. E le premesse per far volare il nostro territorio ci sono tutte. Avanti così col Presidente Bardi in prima linea davanti alla richieste dei cittadini lucani”.