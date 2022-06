Terzo settore: all'Unibas la Keep On si presenta con il primo evento informativo e formativo

Tutto pronto, ed è tanta la soddisfazione esternata dal presidente dell'associazione Keep On, l'avvocata potentina Francesca Sassano, per il primo evento informativo e formativo che si pone l'obiettivo di animare un attento focus sull’istituto giuridico dell’amministrazione di sostegno e sulle necessità di modifiche e/o di interventi legislativi integrativi e sulle criticità nell’applicazione dello stesso

«L’ottica nella quale si muove l’Associazione - afferma Sassano - si propone di “accompagnare” nella conoscenza, nella richiesta e nell’utilizzo di tutte le realtà a sostegno del no profit e delle fasce più deboli. Partire dal beneficiario, dare voce allo stesso e stargli accanto in un percorso di comprensione e condivisione ma anche di tutela, all’interno dei circuiti legali di sostegno oggi esistenti. La tavola rotonda prevede un preciso contributo al tema nella multidisciplinarietà delle competenze e vuole poi proiettarsi nel legislativo per dare voce e sostenere quelle che sono, le necessarie modifiche sull’originario assetto della legge sull’amministrazione di sostegno. Confidiamo - conclude Sassano - nella partecipazione dei rappresentanti delle associazioni no profit locali e soprattutto di condividere il percorso che l’Associazione Keep On ha intrapreso».

Di seguito il programma dell'evento