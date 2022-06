Bradanica: spaventoso incidente stradale, una 25enne di Matera ha perso la vita

L'incidente all’altezza del km 141,400 a Matera. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli ed una giovane donna materana di 25 anni, purtroppo, ha perso la vita. Il traffico è momentaneamente interrotto in entrambe le direzioni, con deviazioni indicate sul posto.

Sul posto sono intervenute squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.