Pnrr, «futuro al territorio»: si parte da Lavello

LAVELLO- Ripartire dai nostri territori per analizzare e comprendere a fondo i nuovi scenari nazionali ed internazionali che si stanno ridefinendo nell’ottica del PNRR, questo è ciò che si propone martedì 21 giugno dalle 17.30 a Lavello (PZ) presso la sala riunioni del San Barbato Resort Spa&Golf.

L'evento è promosso dalla Fondazione Nilde Iotti, Fidapa Sezione di Lavello - Pz, dalla Pilat& Partners e Agora' - Associazione di Promozione Sociale.

Il Pil del Sud Italia, nel 2022, crescerà oltre la media italiana e, per trainare ulteriormente la crescita, servirà indirizzare in maniera corretta i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) in arrivo in questi mesi.

"Il Sud Italia, ci dice Ricardo Pilat,della Pilat& Partners promotore e moderatore dell’evento, si gioca una partita fondamentale grazie al PNRR (ricordiamo il 40% delle risorse sono destinate al Mezzogiorno).

“ Il PNRR, continua Pilat, non è la panacea di qualunque problema italiano, ma potrà restituire all'Italia quella fiducia e visione per tornare a crescere ed essere competitivi, soprattutto al Sud Italia, un motore potenziale economico e sociale del Paese che deve interpretare tale opportunità anche nell’ottica dei nuovi baricentri geopolitici in atto.”

“ Far crescere il Sud Italia, conclude il moderatore, significa far crescere l’Italia intera e le due cose sono inscindibili.”

Comprendere al meglio le esigenze che provengono dal territorio e conoscere il flusso di erogazione dei Fondi messi a disposizione dall’Unione Europea tramite lo strumento Next Generation EU e, per l’Italia, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): lo scopo di questo importante confronto è far conoscere quali sono i canali e gli strumenti di accesso ai Fondi messi a disposizione per la realizzazione degli investimenti destinati agli imprenditori locali e quale impatto hanno tali risorse su ciascun territorio.

”Il nostro territorio, ci riferisce la Cda della Fondazione Nilde Iotti Lucia Sileo, è vasto, quindi è fondamentale capire.”

“ Il Pnrr è un oggetto molto concreto, afferma la Sileo, che sta andando avanti, attraverso momenti e tappe importanti.”

È essenziale capire, conclude il Cda, il meccanismo di questo progetto e quali opportunità scaturiscono anche per l’occupazione delle donne”

Istituzioni, associazioni, esperti, professionisti e imprenditori si confronteranno sugli obiettivi delle missioni del PNRR, in ottica Paese e alla luce dell’attuale situazione geopolitica.

L’iniziativa registrerà la partecipazione dell'europarlamentare Pina Picierno, della deputata Cecilia D'Elia e del deputato Vito De Filippo con approfondimenti di Simona Lembi, Responsabile Piano per l'uguaglianza e a supporto della cabina di regia PNRR e di Patrizia Minardi, dirigente generale Regione Basilicata e Gianluca Vurchio, vicepresidente ANCI Giovani.

La Tesoriera dell’associazione Agorà Valentina Garripoli e la presidente Fidapa Sezione di Lavello Antonella Sibio daranno il benvenuto.

L'evento verrà moderato dal Giornalista e fondatore della Pilat& Partners, Riccardo Pilat.