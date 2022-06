Gas gratis ai lucani, Aliandro (Lega): "Beneficio enorme unito ad una visione futuristica"

“Non posso che unirmi al coro di unanime soddisfazione di queste ore, a margine della conferenza stampa del Presidente della Regione, nella quale ha illustrato le linee principali del nuovo accordo tra Regione ed Eni e Shell”. Così il consigliere regionale della Lega Gianuario Aliandro che sottolinea: “Non nascondo la particolare attenzione che ho sempre rivolto verso questa realtà di investimento in terra lucana, sia per le mie origini che per i risvolti economici e ambientali delle estrazioni petrolifere. Per la prima volta siamo di fronte ad un beneficio tangibile e concreto , che al netto delle ulteriori limature e tempistiche che verranno specificate in seguito, porterà sollievo e aiuto alle famiglie lucane". "Anni di battaglie e polemiche, spesso anche di strumentalizzazioni dei vari partiti politici, ai quali intendo sottrarmi - dice - oggi trovano finalmente un punto di svolta. In un quadro drammatico tra post pandemia e scenari bellici in divenire, non potevamo auspicare nulla di più concreto che un risparmio immediato in bolletta per i fruitori del gas metano. Potremo finalmente beneficiare della materia gas, che è estratta nei nostri territori, senza sostenere le stesse spese che tutti i cittadini italiani devono purtroppo sopportare con aumenti sostanziosi". "Un beneficio enorme, unito per di più, ad una visione futuristica e ambiziosa dell’intero progetto Eni-Shell che interessa la nostra regione, in un’ottica di transazione energetica e di sviluppo ambientale. Sicuramente l’attenzione di questo governo regionale - conclude - dovrà anche essere rivolta ad una maggiore estensione dei fruitori del gas metano anche nei territori rurali, affinchè ci sia un vantaggio indistinto per tutti i lucani. Approfondiremo, come consiglieri regionali, quali sono e come saranno investiti in sviluppo, i soldi che deriveranno da questo rinnovo della concessione, ma non possiamo in questo momento non esprimere una grandissima soddisfazione per quanto fatto dal Presidente della Regione Basilicata e da questo governo regionale”.