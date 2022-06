Coviello (FdI): «Buon lavoro ai sindaci eletti, rammentare sempre il loro il valore istituzionale e sociale»

Il commento del capogruppo di FdI Basilicata a seguito delle recenti elezioni amministrative



«Auguri di buon lavoro ai sindaci, nuovi o riconfermati, a seguito delle recenti elezioni amministrative. Occorre sempre rammentare il valore istituzionale e sociale dei primi cittadini che, alla guida delle loro comunità, negli ultimi anni - come ho già avuto modo di sottolineare - sono stati chiamati a gestire situazioni straordinarie, dalla pandemia all'accoglienza del popolo ucraino, passando - in tempi più recenti - alla complessa fase progettuale del Pnrr. Davanti la sfida è ancora più ardua e richiederà numerosi sforzi da parte delle Amministrazioni comunali che potranno sempre contare sul sostegno delle Istituzioni regionali. Non esistono - ed è sempre il caso di ribadirlo - territori di serie a e territori di serie b. Dalla tornata elettorale lucana, infine, emerge un centrodestra in salute e che in alcuni casi è riuscito ad aggregare importanti esperienze per trionfare alle urne, anche in questo scenario FdI si conferma una forza sempre più attrattiva e che guarda al civismo identitario», così in una nota il capogruppo di FdI, Tommaso Coviello.