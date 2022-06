Sono 5.509 gli studenti lucani che affronteranno gli esami di maturità

Sono 5.509 gli studenti lucani che, a partire dal prossimo 22 giugno, con la prova di italiano, affronteranno la maturità, esaminati da 158 commissioni: lo ha reso noto il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, Claudia Datena, ricordando che il 23 giugno è in programma la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo. In provincia di Potenza i candidati sono 3.399, in quella di Matera 2.110: "Oltre il 50 per cento di essi giunge all'esame di maturità al termine di un percorso liceale, mentre il 29,05 per cento ha frequentato un indirizzo tecnico e il 20,50 per cento un indirizzo professionale". L'Ufficio scolastico regionale, inoltre, ha reso noto che sono 4.746 gli alunni che affronteranno l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (3.026 nel Potentino e 1.720 nel Materano). Tali esami "dovranno concludersi entro il 30 giugno".