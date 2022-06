Gas gratis ai lucani? Bardi fa sul serio e incontra l'Amministratore delegato di Eni

La scorsa settimana l'assessore regionale all'ambiente, Cosimo Latronico e il parlamentare lucano Salvatore Caiata di FdI, hanno incontrato il ministro Cingolani, numero uno del Mite. Cingolani ha assicurato il suo impegno e quello del suo ministero per sostenere le azioni di sviluppo in campo energetico e ambientale del governo Bardi. Latronico ha attenzionato la definizione di una modalità condivisa per garantire il gas gratuito alle famiglie lucane. «Si tratta delle compensazioni ottenute con gli accordi stipulati con le compagnie petrolifere», ha ribadito in quella occasione l'assessore Latronico

«Ringrazio il Dott. Descalzi per la disponibilità e l’attenzione: vogliamo dare ai lucani un beneficio tangibile della presenza delle risorse naturali in Basilicata e abbiamo discusso come realizzare il nostro progetto di consegnare gratuitamente il gas al domicilio di tutte le utenze non industriali (quindi famiglie e utenze pubbliche) della Basilicata, ovviamente con una clausola che tuteli il risparmio energetico». Ha affermato il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a margine dell’incontro odierno riprendendo un tema fondamentale, quello energetico e dei relativi costi a carico delle famiglie, sul quale - ormai da mesi - sta portando avanti la propria azione di governo. Anche il consigliere regionale Tommaso Coviello (capogruppo di FdI) aveva rilanciato il tema, a margine di un commento sulla recente approvazione del Bilancio di Via Verrastro: «C'è l'obiettivo di assicurare la gratuità delle forniture di gas per le famiglie lucane e gli uffici della Pubblica amministrazione, a tal riguardo - aveva precisato Coviello alla minoranza che parlava di mera propaganda - i consiglieri del Pd possono anche andare piazza per piazza, in qualità di specialisti degli annunci mentre noi lavoreremo per raggiungere questo obiettivo». L'incontro di oggi segna certamente una svolta con gli Uffici del presidente Bardi a lavoro per portare a casa uno storico risultato.