Borse di studio per i giovani che vogliono formarsi nelle imprese artigiane

Legge di stabilità regionale 2022, l’articolo 11 Incentivi per favorire l’inserimento dei giovani nell’artigianato.

Buona l’attenzione avuta al mondo dell’artigianato e degli artigiani. La Regione Basilicata, promuove l’inserimento dei giovani lucani nel mondo dell’artigianato con la collaborazione delle associazioni datoriali della Basilicata. Percorsi di formazione, di durata non superiore a tre anni presso attività artigianali.

Per i giovani che intraprendono i percorsi di formazione in attività artigiane, è prevista una borsa di studio, a titolo di rimborso, di euro 300 mensili per tutta la durata del periodo di formazione. L’iniziativa è lodevole, in quanto, oltre ad avvicinare concretamente i giovani al mondo del lavoro, si cerca di mantenere nei propri paesi la forza lavoro e la piccola economia, arginando in parte il fenomeno dello spopolamento.

Anche gli antichi mestieri artigiani in questo modo possono essere salvati e mantenuti in vita, cercando di tramandare alle nuove generazioni un patrimonio importante di “storia artigiana”. Lo comunica il presidente del Gal Percorsi Michele Miglionico.